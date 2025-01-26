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Alanya'da Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 67 Bin Lira Ceza

Alanya'da ehliyetsiz sürücünün drift yaptığı anlar kaydedildi, toplam ceza 67 bin 236 lira.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:12
Alanya'da Drift Yapan Ehliyetsiz Sürücüye 67 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ehliyetsiz olarak otomobil kullanan bir sürücüye, yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle toplam 67 bin 236 lira ceza kesildi. Drift yaparken tespit edilen sürücü, Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde Jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 677 lira, drift atmaktan 46 bin 392 lira ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 2 bin 167 lira ceza verilen sürücünün otomobili, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Özellikle sürücülerin güvenliği açısından endişe yaratan drift anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobiliyle diğer araçların geçtiği sırada kavşakta dönerek drift atması dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz kullandığı ve muayenesiz otomobille çıktığı trafikte drift...

Antalya'nın Alanya ilçesinde ehliyetsiz kullandığı ve muayenesiz otomobille çıktığı trafikte drift attığı tespit edilen sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza uygulandı. Araç, 60 gün trafikten men edildi.

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