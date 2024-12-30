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Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Alanya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi, ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:47
Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaparken tespit edilen bir sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi. Olay, Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan bölgesinde gerçekleşti.

07 BRK 350 plakalı otomobille drift yaptığına dair ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hızlıca harekete geçerek sürücüyü tespit etti. Yapılan denetimde, drift yapan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Drift anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Alanya'daki bu durum, trafik güvenliği açısından ciddi endişelere yol açmaktadır.

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