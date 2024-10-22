Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 41 Bin Lira Ceza

Alanya'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye 41 bin 319 lira ceza kesildi. Olay, Alanya'nın farklı bölgelerinde 07 BRK 350 plakalı bir otomobille yapılan drift ihbarı üzerine ortaya çıktı.

Emniyet Ekiplerinin Çalışmaları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda gerekli çalışmaları başlattı ve drift yapan sürücüyü tespit etti.

Cezanın Detayları

Sürücü, drift yapmak ve abartı egzoz kullanmak gibi çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 41 bin 319 lira ceza ile cezalandırıldı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Drift yapan sürücünün eylemleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu kayıtlar, emniyetin elinde delil olarak yer alıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 41 bin 319 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 41 bin 319 lira ceza uygulandı.