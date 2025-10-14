Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 92 bin 784 lira Ceza
Jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutseydi Mahallesi'nde otomobiliyle drift attığı ihbar edilen sürücüye işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmada, drift yaptığı belirlenen sürücüye 92 bin 784 lira idari para cezası uygulandı.
Sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç 4 ay süreyle trafikten men edildi.
Olay anına dair görüntüler, sürücünün otomobille drift yaptığı anları kaydeden güvenlik kamerasına yansıdı.
