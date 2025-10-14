Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 92 bin 784 lira Ceza

Alanya Mahmutseydi Mahallesi'nde drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza kesildi, ehliyete el konuldu, araç 4 ay trafikten men edildi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 13:53
Jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutseydi Mahallesi'nde otomobiliyle drift attığı ihbar edilen sürücüye işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmada, drift yaptığı belirlenen sürücüye 92 bin 784 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç 4 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay anına dair görüntüler, sürücünün otomobille drift yaptığı anları kaydeden güvenlik kamerasına yansıdı.

