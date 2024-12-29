DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.344.280,22 -0,16%

Alanya'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

Alanya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 188 gram esrar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:10
Alanya'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ele Geçirilenler

Düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen adrese yapılan baskında 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, >hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi.

Operasyonda C.S. ve Y.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığı sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 188 gram...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEM Parti'den İmralı Ziyareti Üzerine Açıklama
2
Iğdır Şehir Hastanesi, Komşu Ülkelere Sağlık Hizmeti Verecek
3
Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi ile Zorbalığa Karşı Mücadele
4
Güney Kore'de Uçak Kazası: 174 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Gürcistan'da Mikheil Kavelaşvili Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı
6
Alanya'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak