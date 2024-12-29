Alanya'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Ele Geçirilenler

Düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen adrese yapılan baskında 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, >hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi.

Operasyonda C.S. ve Y.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Alanya Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığı sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 188 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 77 bin 600 lira ve 3 bin 85 avro ele geçirildi.