Alanya'da Eşini Bıçakla Yaralayan Rus Vatandaşı Gözaltına Alındı

Alanya'da Eşini Bıçakla Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan bir sitede yaşayan Rusya vatandaşı M.G ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşmüş; iddialara göre M.G, eşini bıçakla yaraladı.

Olay Yeri Müdahalesi ve Sonrası

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G ise emniyete götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.