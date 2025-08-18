Alanya'da Gazze'de Ölen Gazeteciler İçin Protesto: İsrail'e Tepki

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Gazze'de yaşamını yitiren gazetecilere yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla bir protesto düzenlendi. Eylem, Alanya Dayanışma Platformunca (ALDAP) organize edildi.

Protestonun Detayları

Vatandaşlar, Hükümet Meydanında bir araya gelerek ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anıp, İsrail'e tepki gösterdi.

Açıklamalar ve Tepkiler

ALDAP adına konuşan Önder Macit, Gazzeli gazetecilerin "İsrail'in soykırımını tüm dünyaya duyurduklarını" belirtti. Macit, "Son zamanlarda özellikle Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılar ile Gazze'nin sesini kısıtlamaya çalışıyorlar. Bizler her zaman Gazze'nin sesi olacağız. Onlar susmayacak. Biz de susmayacağız." diye konuştu.

Gazeteci Özgür Yılmaz ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarını dünyayla paylaşan muhabir ve kameramanlara yönelik sistematik şiddet uygulandığını vurguladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 238 basın çalışanının öldüğünü hatırlatan Yılmaz, "İsrail’in saldırılarında 480 meslektaşımız yaralandı, 112 basın kuruluşunun binası da yok edildi. Medyanın bu toplu yok edilişi soykırımın belgelenmesinin engellenmeye çalışıldığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Vasiyet ve Kapanış

Gösteride, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Enes eş-Şerif'in ölmeden önce kaleme aldığı vasiyet, gazeteci Alkın Biricik tarafından okundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar topluca yatsı namazını kıldı; duaların ardından grup dağıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesine tepki gösterildi. Alanya Dayanışma Platformunca (ALDAP) organize edilen protesto kapsamında vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve İsrail'e tepki için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Hükümet Meydanı'nda toplandı.