Alanya'da Geri Manevra Yapan Sürücü, Eşini Hayatından Etti

Alanya'da Trajik Kaza: Sürücü Eşine Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan feci bir kazada, sürücü Kerim Kocaman (54), geri manevra yaparken eşini Sebahat Kocaman (49) ezerek hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Olay, Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisinde meydana geldi. Kocaman, 07 HAD 01 plakalı otomobiliyle ikametinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı esnada eşine çarptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Kerim Kocaman, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın detayları ve nedenleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.