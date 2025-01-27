Alanya'da İkinci Otel ve Kafe Ekipmanları Fuarı Büyük İlgiyle Gerçekleşti

Alanya'da İkinci Fuar Coşkusu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, "2. Alanya Otel, Kafe, Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı" düzenlendi. Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde Başak Fuarcılık tarafından Cuma Pazarı Çok Amaçlı Fuar ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışı törenle yapıldı.

Fuarın Önemi ve İhtiyaçlar

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, açılışta yaptığı konuşmasında, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Özçelik, sektör temsilcilerinin bu fuarda yenilikleri paylaştığını belirterek, "Bu yüzden fuarı çok önemli görüyorum. Bu ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği misafire sunduğumuz hizmetin temel taşıdır." dedi. Ayrıca, bölgedeki oteller ve işletmelerin dışarıda alışveriş yapmasının zaman ve ekonomi kaybına neden olduğunu vurguladı.

Ödüller ve Etkinlikler

Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt ve protokol, fuara destek verenlere plaket takdim etti. Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

Fuar etkinlikleri çerçevesinde, "Alanya Turizminde Sürdürülebilirlik" ve "Kahve Sektörünün Otellere Sağladığı Yatırım ve Teşvik İmkanları" konulu paneller ile çeşitli yarışmalar ve atölye çalışmalarının da düzenlenecek olduğu belirtiliyor.