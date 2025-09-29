Alanya'da İnşaat Halindeki Binanın Çatı Katında Yangın Söndürüldü

Alanya Oba'da inşaat halindeki binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; işçiler balkonda bekledi, yangın binada hasara neden oldu.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:52
Oba Mahallesi'nde çatı katındaki yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatı süren bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Olay, bölge ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Oba Mahallesi Hayri Doğan Caddesi'ndeki inşası devam eden apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında binanın üst katlarında çalışan işçiler, yoğun dumandan etkilenmemek için balkona çıkarak bekledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından işçiler aşağıya indirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü; müdahalenin ardından yangının binada hasar oluşturduğu belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat halindeki binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

