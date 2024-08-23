Alanya'da Kablo Hırsızları Tutuklandı

Alanya'da Kablo Hırsızlığı Olayı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Çayarası yaylasında bulunan bir tünelden kablo hırsızlığı gerçekleştiren iki şüpheli, Jandarma tarafından tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, tünelde meydana gelen enerji kablosu hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, hırsızlık olayında ismi geçen şüpheliler M.A.D. ve K.İ.A., çaldıkları 760 metre kablo ile birlikte yakalandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği önüne çıkarılan M.A.D. ve K.İ.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, kamu güvenliğinin sağlanması açısından Jandarma ekiplerinin etkin mücadele yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi.