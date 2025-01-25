DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.727.346,03 0,66%

Alanya'da Kamyonetle Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi

Alanya'da otomobil, kamyonetle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi. Kazada yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:25
Alanya'da Kamyonetle Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi

Alanya'da Korkutan Kaza: İş Yerine Otomobil Girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçsuz bucaksız bir olay ortaya çıktı. 07 NJ 251 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak çevredeki bir iş yerine girdi. Şans eseri, kazada yaralanan olmadı; ancak her iki araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın ne denli şok edici olduğunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, kazanın ardından olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç Eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Özyeğin Üniversitesi'nden Kartalkaya Oteli Yangınında Kaybedilen Dekan ve Kızına Taziye Mesajı
3
SOLOTÜRK, Antalya'da Heyecan Verici Eğitim Uçuşlarına Devam Ediyor
4
Konya'daki Bina Çöküşünde Acı Son: Bakan Yerlikaya Açıklama Yaptı
5
Kocaeli, Düzce ve Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Bakan Uraloğlu: Pertek Köprüsü Projesi 2024'te Tamamlanacak!
7
Hamas ve İsrail Arasında İkinci Esir Takası: Kızılhaç Konvoyu Ofer Hapishanesi'nden Ayrıldı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!