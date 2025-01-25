Alanya'da Kamyonetle Çarpışan Otomobil İş Yerine Girdi

Alanya'da Korkutan Kaza: İş Yerine Otomobil Girdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçsuz bucaksız bir olay ortaya çıktı. 07 NJ 251 plakalı otomobil, Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak çevredeki bir iş yerine girdi. Şans eseri, kazada yaralanan olmadı; ancak her iki araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın ne denli şok edici olduğunu gözler önüne seriyor. Yetkililer, kazanın ardından olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.