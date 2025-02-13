Alanya'da Kar Sebebiyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Alanya'da Yoğun Kar Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Gedevet Yaylası yolunda yoğun kar etkisiyle ilerlemekte zorlanan araçlar, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yolculardan biri, acil yardım çağrısı yaptı. Duyarlı vatandaşlar, araçlarının kar yüzünden yolda kaldığını bildirerek yardım talep ettiler.

Acil Koordinasyon Merkezi'nin koordinesindeki ekipler, iş makineleriyle yola ulaşarak iki araca yardım etti. Yolda yapılan çalışmalar neticesinde, yolların açılmasıyla birlikte mahsur kalan kişiler güvenle şehir merkezine geri dönebildi.

Belediye Başkanı Özçelik'ten Açıklama

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliği için sahada görev başında. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hemşehrilerimizden, özellikle yüksek kesimlerdeki kış şartlarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum," ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarında mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yayla yolunda kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlarında mahsur kalanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.