Alanya'da Karısını Balkondan İtiği İddia Edilen Sanık Beraat Etti

Alanya'da Karısını Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Berahat Etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alper Yağlıoğlu (32), karısını 6. kattaki dairelerinin balkonundan iterek öldürdüğü öne sürüldüğü davada, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 24 Kasım 2021 tarihinde Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleşmiş, Gamze Yağlıoğlu (29) yaşamını yitirmiş, ardından Alper Yağlıoğlu tutuklanmıştı. İlk başta Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Yağlıoğlu, yaptığı itiraz sonrası görülen duruşmada beraat etti.

Duruşma Detayları

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde gerçekleştirilen duruşmaya, sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Alper Yağlıoğlu, mahkemede yaptığı savunmada, olay anında eşinin nasıl düştüğünü görmediğini ifade etti. "Üzerime katil damgası atıldı. Eşimi çok seviyordum, en değerli insandı," diyen sanık, olayın intihar olduğuna inandığını vurguladı.

Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, kızı için intihar etmesine sebep olacak hiçbir durumun bulunmadığını söyledi. Kıraç, "Gamze'nin yükseklik korkusu vardı. Balkondan aşağı bile bakamazdı," ifadelerini kullandı.

Beraat Kararına Tepkiler

Mahkeme heyeti, yetersiz delil sebebiyle sanığın beraatine karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Neşe Kıraç, "Dosyada birçok delil bulunmasına rağmen neden beraat kararı verildiğini anlayamıyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Ama mücadeleme devam edeceğim," dedi.

Öte yandan, müşteki avukatlarından Bilge Savran, yerel mahkemenin kararına itiraz edeceklerini ve Yargıtay'ın bu durumu düzeltmesini beklediklerini belirtti.

Olay, Alanya'da gündeme otururken, toplumsal bir tartışma başlattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını 6. kattaki dairelerinin balkonundan iterek öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık, yapılan itiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmada delil yetersizliğinden beraat etti. Duruşma sonrası maktulün annesi Neşe Kıraç (sol 2) ve avukat Bilge Savran (sağ 2) gazetecilere açıklama yaptı.