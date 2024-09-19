Alanya'da Katı Atık Tesisinde Bebek Cesedi Bulundu

Alanya'da Üzücü Bir Olay

Antalya'nın Alanya ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinde gerçekleştirilen çöp ayrıştırma işlemleri sırasında, işçiler bir bebek cesedi ile karşılaştı.

Olayın Detayları

Türkler Mahallesi'nde bulunan Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde, çöp ayrıştırma işlemleri esnasında işçiler, yeni doğmuş bir erkek bebeğin cesedini fark etti. Güvenlik Birimleri Olay Yeri İle İlgili İnceleme Başlattı

Durum hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirildi. Tesise, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi ve olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

Otopsi ve Soruşturma Süreci

Yapılan incelemenin ardından, bebeğin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatıldı ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Halkın Tepkisi

Bu üzücü olay, yerel halkta büyük bir üzüntü ve tepki yarattı. Alanya'da böyle bir durumun yaşanması, birçok kişinin moralini bozdu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.