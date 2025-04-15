Alanya'da Kaybolan 80 Yaşındaki Kadın Ormanlık Alanda Bulundu

Alanya'da Kaybolan Yaşlı Kadın Güvenle Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ümmühani Gökmen (80), Gümüşgöze Mahallesi'nde kayboldu. Yakınları, yaşlı kadından haber alamayınca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarın ardından, AFAD, İHH, AKUT ve jandarma ekipleri, Gökmen'i bulmak için gece saatlerinde arama çalışmalarına başladı. Ekipler, kaybolan kadının yaşadığı mahallenin yakınındaki ormanlık alana yöneldi.

Başarılı bir arama operasyonunun ardından, Ümmühani Gökmen ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Yapılan sağlık kontrolü sonrasında yaşlı kadın, aile fertlerine teslim edildi.

Bu olay, yerel halk arasında büyük bir rahatlama ile karşılandı ve ekiplerin özverili çalışmaları takdir edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerce ormanlık alanda bulundu. Ümmühani Gökmen'in (80) arama çalışmalarına AFAD, İHH, AKUT ve jandarma ekipleri katıldı.