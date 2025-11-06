Alanya'da Kilitli Kapı Alarmı: Televizyon İzleyen Çocuk İtfaiyeyi Sevk Etti

Alanya'da kapıyı arkadan kilitleyen küçük çocuğun evde televizyon izlediği ortaya çıktı; komşuların ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:56
Olayın Ayrıntıları

Antalya’nın Alanya ilçesinde kapıyı arkadan kilitleyen küçük bir çocuk, komşuların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Güllerpınarı Mahallesi Seheryeli sokakta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız olduğu düşünülen çocuğa ulaşamayan komşular durumu Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kapıyı çaldıktan sonra evden televizyon sesleri gelmeye başladı.

Bir süre daha kapıyı çalan ekiplerin ardından kapıyı açan çocuğun evde televizyon izlediğinin anlaşılmasıyla mahalledeki herkes rahat bir nefes aldı.

