Alanya'da Kumar Oynayan 10 Kişiye 92 Bin 470 Lira Ceza

Alanya'da Kumar Denetimleri Sıklaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 92 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler Ve İlgili Ekipler

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanmasını önlemek amacıyla umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bazı kahvehanelerde tombala oynandığını belirleyen ekipler, durumu anında gerekli yasal işlemlerle takip etti.

Cezalar Ve İşlem Gören İş Yerleri

Denetimler sırasında 10 kişiye, kumar oynamaktan dolayı ceza verilmesinin yanı sıra, iki iş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Bu tür denetimlerin artırılması, kumar suçlarının engellenmesine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.