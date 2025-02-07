DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,39 0,02%
ALTIN
3.314,16 -0,59%
BITCOIN
3.505.669,85 -0,71%

Alanya'da Kumar Oynayan 10 Kişiye 92 Bin 470 Lira Ceza

Alanya'da kumar oynayan 10 kişiye toplam 92 bin 470 lira ceza kesildi. Kumar denetimlerinde iki iş yeri sahibine de işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:05
Alanya'da Kumar Oynayan 10 Kişiye 92 Bin 470 Lira Ceza

Alanya'da Kumar Denetimleri Sıklaştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye toplam 92 bin 470 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler Ve İlgili Ekipler

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanmasını önlemek amacıyla umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bazı kahvehanelerde tombala oynandığını belirleyen ekipler, durumu anında gerekli yasal işlemlerle takip etti.

Cezalar Ve İşlem Gören İş Yerleri

Denetimler sırasında 10 kişiye, kumar oynamaktan dolayı ceza verilmesinin yanı sıra, iki iş yeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Bu tür denetimlerin artırılması, kumar suçlarının engellenmesine katkı sağlaması açısından önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Genç Kemancı Laçin Akyol Hayatını Kaybetti
2
Edirne Valisi Sezer'den Güçlü Aile Yapısı İçin Sevgi ve Merhamet Vurgusu
3
AB'den UCM'ye Yaptırımlara Tepki: Adalet Çabaları Tehlikede
4
Kayseri'de Sektörel İş Birliği Toplantısı: Eğitim ve Sanayi Buluştu
5
Yalova'da Kaldırımda Motosiklet Kullanan Sürücüye 22 Bin Lira Ceza
6
İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
7
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Santorini'yi Ziyaret Etti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!