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Alanya'da Minibüs ile Çarpışan Araçta Trajik Kaza

Alanya'da meydana gelen kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 genç yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:27
Alanya'da Minibüs ile Çarpışan Araçta Trajik Kaza

Alanya'da Minibüs ile Çarpışan Araçta Tragedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan üzücü bir kazada, minibüsle çarpışan otomobildeki gençlerden biri hayatını kaybetti.

Kazanın Detayları

19 yaşındaki Nadir Çintaş, 07 HVH 13 plakalı otomobiliyle Demirtaş Mahallesi'nde seyir halindeyken, F.B. yönetimindeki 34 FF 3125 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Çintaş’ın yanı sıra araçta bulunan T.Ö. (19) ve E.A.M. (18) de yaralandı.

Olay Yerine Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan gençleri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdü. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Hastaneye kaldırılan Nadir Çintaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki gencin sağlık durumunun ise stabil olduğu bildirildi.

Minibüs Şoförü Kaçmayı Başardı

Kaza sonrası minibüs şoförü F.B.'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yetkililer, şoförün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si...

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si...

Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 3 gençten biri öldü, 2'si yaralandı.

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