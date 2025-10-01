Alanya'da mobilya dükkanı ve minibüs kundaklayan şüpheli tutuklandı
Olayın Detayları
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri ve minibüsün kundaklanması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Soruşturma ve Gözaltı
Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerde şüphelinin İ.D. (39) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adli Süreç
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri ve minibüsü kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.