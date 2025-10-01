Alanya'da mobilya dükkanı ve minibüs kundaklayan şüpheli tutuklandı

Alanya'da bir mobilya dükkanı ve minibüsün kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan İ.D. (39), jandarmanın incelemesi sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:41
Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri ve minibüsün kundaklanması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, Mahmutlar Mahallesi Tevfik Çatar Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Soruşturma ve Gözaltı

Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerde şüphelinin İ.D. (39) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yeri ve minibüsü kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

