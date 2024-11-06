Alanya'da Model Uçak Düşmesi: Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Model Uçak Düşüşü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum mevkiinde saat 08.30 sıralarında bir model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü. Olayın ardından, 112 Acil Çağrı Merkezine düşüş ihbarı yapıldı ve bölgeye ekipler sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralı Yok

Düşen hava aracının neden olduğu küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Ekipler bölgedeki incelemelerine devam ederken düşen hava aracının etrafında ve içinde hiç kimsenin bulunmadığını tespit ettiler.

Valilikten Açıklama

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, can kaybı ya da yaralı bulunmadığı belirtildi. Yangının söndürülmesi ve düşen hava aracının maket uçak olduğu ihtimali üzerinde durulmakta. Valilik, uçağın menşei ve kalkış yeri ile ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.