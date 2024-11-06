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Alanya'da Model Uçak Ormanlık Alana Düştü

Alanya'nın İncekum mevkiinde bir hava aracı, ormana düştü. Yangın söndürüldü, insan yok.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:13
Alanya'da Model Uçak Ormanlık Alana Düştü

Alanya'da Model Uçak Düşmesi

Antalya ilinin Alanya ilçesinde, model bir uçak olduğu tahmin edilen bir hava aracı, ormanlık bir alana düştü. Olay, ilçenin İncekum mevkiinde sabah saat 08.30 civarında gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbarın alınmasının ardından, bölgeye hızla ekipler yönlendirildi. Düşüş nedeniyle ormanlık alanda küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Ancak, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı.

İncelemeler Devam Ediyor

Olay yerine ulaşan ekipler, düşen hava aracının etrafında ve içinde insan bulunmadığını tespit etti. Şu an için model uçak olarak değerlendirilen hava aracının menşei hakkında araştırmalar sürdürülmekte.

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana...

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana...

Antalya'nın Alanya ilçesinde model uçak olduğu tahmin edilen hava aracı ormanlık alana düştü.

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