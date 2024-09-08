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Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alanya'da meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:35
Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alanya'da yaşanan motosiklet kazası büyük bir üzüntü yarattı. Dinek Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki olayda, bir motosiklet bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Genç Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

18 yaşındaki Serhan Arslan, 07 YHH 02 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yaralı Arkadaş Hastaneye Kaldırıldı

Motosikletteki Ş.Z. ise, olayın ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Cenaze işlemleri için Serhan Arslan'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna teslim edildi.

Alanya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi...

Alanya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alanya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi...

Alanya'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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