Alanya'da Mutfak Tüpü Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Alanya Cikcilli'de mutfak tüpü yüklü kamyonette çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:29
Alanya'da Mutfak Tüpü Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Alanya'da Mutfak Tüpü Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Cikcilli Mahallesi'nde gece yangını, itfaiye olası faciayı önledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde korku dolu bir gece yaşandı. Saat 02.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Seyir Terası Mevkii'nde park halinde bulunan mutfak tüpü yüklü bir kamyonette yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette bulunan tüplerin bir kısmını yanmadan uzaklaştırmayı başardı; ancak kamyonette kalan bazı tüpler alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Alevler çevredeki otluk alana da sıçradı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MUTFAK TÜPÜ YÜKLÜ BİR KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MUTFAK TÜPÜ YÜKLÜ BİR KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU. ALEVLER KISA SÜREDE ÇEVREDEKİ OTLUK ALANA DA SIÇRARKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ MUHTEMEL FACİAYI ÖNLEDİ.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE MUTFAK TÜPÜ YÜKLÜ BİR KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARA NEDEN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
2
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
3
Samsun'da 5 Öğrenci Hamburgerden Zehirlendi
4
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
5
Bilecik’te 3 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu
6
Zonguldak'ta 75 Yaşındaki Burhanettin Şen Evinde Ölü Bulundu
7
Batman'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik