Alanya'da Mutfak Tüpü Yüklü Kamyonet Alev Alev Yandı

Cikcilli Mahallesi'nde gece yangını, itfaiye olası faciayı önledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde korku dolu bir gece yaşandı. Saat 02.00 sıralarında, Cikcilli Mahallesi Seyir Terası Mevkii'nde park halinde bulunan mutfak tüpü yüklü bir kamyonette yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette bulunan tüplerin bir kısmını yanmadan uzaklaştırmayı başardı; ancak kamyonette kalan bazı tüpler alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Alevler çevredeki otluk alana da sıçradı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

