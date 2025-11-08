Alanya'da Mutfak Tüpü Yüklü Kamyonet Küle Döndü

Alanya Cikcilli'de mutfak tüpü yüklü kamyonet gece çıkan yangında küle döndü; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:03
Olay

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Seyir Terası Mevkii’nde park halindeki mutfak tüpü yüklü kamyonette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede aracı sardı.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonette bulunan tüplerin bir kısmını yanmadan uzaklaştırmayı başardı. Ancak kamyonette kalan bazı tüpler alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü Tanığının Anlatımı

Yangını gören bir görgü tanığı şunları söyledi: "Araba geldi burada yüksek yerde manzara izleyeceklermiş. Arabanın ön tekeri çukura düşünce arabayı zorladıktan sonra arabanın ön tarafı alev aldı. Evin önüne oturdum arabanın yanışını seyrettim. İtfaiye hemen geldi. Araçtakiler araba yanarken aşağıya doğru gittiler’’ dedi.

