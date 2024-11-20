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Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Alanya'daki muz serasında raylı sistemin halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:22
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Alanya'da Trajik Muz Serası Kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde İmamlı Mahallesi'nde bulunan bir muz serasında meydana gelen kazada, muz taşıma amacıyla kurulan raylı sistemin halatının kopması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Olay, Suriye uyruklu işçiler Muhammed El Çeker (35) ve Yusuf El Yusuf (25) ile birlikte Mevlüt Tokaç (39) ve Ahmet Okyanus (57)'ün raylı sisteme binmeleriyle başladı. Halatın kopması sonucu işçiler düştü.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Muhammed El Çeker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Tokaç ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Gözaltı İşlemleri

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, sera yetkilisi H.K. ile M.D.'yi gözaltına aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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