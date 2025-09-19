Alanya'da orman yangını: Aliefendi'den İspatlı'ya sıçradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aliefendi Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yerleşim yerlerine yakın bölgelere ulaştı.

Olayın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, yangından etkilenen Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler ayrıca sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Müdahale ve Kaymakamın açıklaması

Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi. Öztürk'ün açıklaması şöyle:

"Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yetkililer vatandaşları güvenli bölgede kalmaya ve resmi uyarıları takip etmeye çağırdı.