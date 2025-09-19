Alanya'da orman yangını: Havadan 2 uçak, 8 helikopterle müdahale

GÜNCELLEME 3 - Alanya'da orman yangını sürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aliefendi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve yerleşim yerlerine yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı, alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde evler tahliye edildi.

Alevler sera ve bahçelerde de hasara neden oldu. Yangının hızla yayılması nedeniyle çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, bölgedeki incelemelerin ardından yaptığı yazılı açıklamada kurumların yangına seferber edildiğini belirtti ve "Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca, yangının İspatlı Mahallesi'ne sıçradığını ve şu ana kadar bir can kaybı bulunmadığını vurguladı.

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ise yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü, bölgede çok sayıda ev bulunduğunu belirterek: "Evleri hemen boşalttık. Ekipler de hızlı müdahaleye başladılar. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor." dedi.

Havadan müdahale başladı

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleriyle yürütülen söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek verdi. Bölgede Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 8 helikopter ile yoğun bir müdahale sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca 30 arazöz, 1 iş makinesi, 190 personel ile itfaiye, AFAD, Jandarma, Emniyet ve İHH ekipleri katılıyor. Hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürmeye katkı veriyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek oluyor; bazı kişiler yangına müdahale eden ekiplere su ve kumanya dağıtıyor.