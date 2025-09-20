Alanya'da Orman Yangınları: Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME 4 - Alanya'da orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda dün akşam başlayan yangınlara ekipler karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerindeki yangınlar kontrol altına alındı, bazı bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale, tahliye ve ilk bilanço

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00'de başlayan ve rüzgârla hızla yayılan yangın, Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. İhbarın ardından bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD ve İHH ekipleri de destek verdi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, alevlerin rüzgârın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti. Koçak, ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü ifade etti.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan, vatandaşların Şıhlar Mahallesi'ne girişinin engellendiğini söyleyerek: "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." dedi.

Havadan ve karadan çalışmalar

Yangın bölgesinde gece boyunca arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle karadan söndürme çalışmaları yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da bölgeye intikal ederek söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Valilik açıklaması ve hasar tespiti

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Alanya'da 18 Eylül saat 23.00 sıralarında başlayan ve Aliefendi, Kargıcak ile İspatlı mahallelerinde devam eden yangınların 16.30 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, yangında yaklaşık 400 hektar zirai ve ormanlık alan ile inşaat halinde iki villa ve bir bahçeli evin zarar gördüğü belirtilirken, tahliye edilen vatandaşların evlerine döndüğü kaydedildi. Valilik, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki ormanlık alanda başlayan yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Aliefendi'de başlayan ve İspatlı ile Kargıcak'a yayılan yangının kontrol altına alındığını, bu bölgelerde soğutma çalışmalarının başladığını ve yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacağını söyledi. Öztürk ayrıca, Yaylakonak'ta başlayan ve Şıhlar ile Kocaoğlanlı'ya sıçrayan yangında Şıhlar'da 30'a yakın evin tahliye edildiğini paylaştı.