Alanya'da otel inşaatında beton mikseri çarpması: 1 işçi yaşamını yitirdi

Alanya Payallar'da otel inşaatında beton mikserinin kolunun çarpması sonucu Ahmet Besili (45) ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:54
Alanya'da otel inşaatında işçi hayatını kaybetti

Beton mikserinin kolu çarpan işçi inşaat demirlerine düşerek ağır yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesinin Payallar Mahallesinde, yapımı süren bir otel inşaatında meydana gelen kazada Ahmet Besili (45) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında beton dökme işlemi sırasında gerçekleşti. İddialara göre beton mikseri yan yattı ve mikserin kolunun çarpması sonucu Besili, inşaat demirlerinin üzerine düştü ve ağır yaralandı.

Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besili hastaneye kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı.

AHMET BESİLİ

