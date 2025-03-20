Alanya'da Park Halindeki Otomobil Yandı

Alanya'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Çarşı Mahallesi Kaleyolu Caddesi'nde park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilde başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edildi. Durumun hemen bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü, ancak araç tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı incelemenin yapılacağı belirtiliyor.