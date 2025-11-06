Alanya’da Rus Çiftin Tartışması Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Dönüştü

Alanya’da boşanma aşamasındaki Rus çiftin tartışması, M.G.’nin eşi A.G.’yi bıçakla yaralamasıyla sonuçlandı; saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:10
Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan Rus uyruklu çift arasında çıkan tartışma şiddetli kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasındaki eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. İddiaya göre tartışmanın ardından M.G., A.G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Olay anı ve saldırı, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, sokakta tartışma ve sonrasında gerçekleşen bıçaklı saldırı yer alıyor. Olayı gören vatandaşların müdahale çabası ve sayıları kısa sürede 4-5 kişiye ulaşan yardım girişimleri, saldırganın direnişi ve kadını bıçaklamaya devam etme çabaları da kameraya kaydedildi.

Müdahale, tedavi ve adli süreç

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Gözaltına alınan M.G., adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

