Alanya'da Seyir Halindeki Otomobil Yangını

Alanya'da Otomobil Yangını: Seyir Halindeyken Alev Aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kestel Mahallesi'nde bulunan seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünden alev alarak yangın çıkardı. Olay, M.G. adlı sürücünün yönetimindeki 07 HVY 95 plakalı aracın kontrolsüz bir şekilde yanmasıyla yaşandı.

Olayın Gelişimi

Otomobil, çevre yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracı durdurdu ve acil yardım çağrısında bulundu.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın nedeniyle otomobilde önemli hasar meydana geldi.

Bu tür olayların önlenebilmesi için sürücülerin araç bakımlarına dikkat etmesi ve seyir halindeyken oluşabilecek anormal durumlara karşı tetikte olmaları gerektiği hatırlatılıyor.

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