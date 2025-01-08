DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Alanya'da 'Sıfır Atık' Yarışmasında 15 Ton Atık Toplandı

Alanya'da düzenlenen yarışmada 460 katılımcı 45 günde 15 ton 834 kilogram atık topladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:30
Alanya'da 'Sıfır Atık' Yarışmasında 15 Ton Atık Toplandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması', çevre bilincini artırmak ve israfı önlemek amacıyla büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya katılan 460 kişi, tam 45 günde toplamda 15 ton 834 kilogram atık topladı.

Alanya Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, daha yeşil bir dünya için kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması hedefini taşıyordu.

Katılımcıların topladığı atıklar, belediye ekiplerine teslim edildi. İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve İklim Değişikliği ile Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa gibi isimlerin de yer aldığı jüri, titiz bir inceleme ile ödül kazanacak yarışmacıları belirledi.

Yarışmada, katılımcıların ev dışından atık topladığı tespit edilenler ve yarışma kurallarına aykırı hareket edenler, jüri tarafından elendi. Alanya'daki geniş kapsamlı değerlendirme ve ölçümler sonucunda, kazananların belirleneceği ödül töreninin 22 Ocak'ta Alanya Kültür Merkezi'nde yapılması planlanıyor.

Törende, toplamda 50 ev eşyası kazanan yarışmacılara dağıtılacak. Ödül olarak birinciye kurutmalı çamaşır makinesi, ikinciye robot süpürge ve üçüncüye bulaşık makinesi verilecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi, 45 günde 15 ton 834 bin 215 kilogram atık topladı. Yarışmacılar, topladıkları atıkları belediye personeline teslim etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi, 45 günde 15 ton 834 bin 215 kilogram atık topladı. Yarışmacılar, topladıkları atıkları belediye personeline teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti
2
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı
3
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu
4
Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü
5
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
6
Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak
7
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek