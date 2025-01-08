Alanya'da 'Sıfır Atık' Yarışmasında 15 Ton Atık Toplandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması', çevre bilincini artırmak ve israfı önlemek amacıyla büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya katılan 460 kişi, tam 45 günde toplamda 15 ton 834 kilogram atık topladı.

Alanya Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, daha yeşil bir dünya için kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması hedefini taşıyordu.

Katılımcıların topladığı atıklar, belediye ekiplerine teslim edildi. İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve İklim Değişikliği ile Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa gibi isimlerin de yer aldığı jüri, titiz bir inceleme ile ödül kazanacak yarışmacıları belirledi.

Yarışmada, katılımcıların ev dışından atık topladığı tespit edilenler ve yarışma kurallarına aykırı hareket edenler, jüri tarafından elendi. Alanya'daki geniş kapsamlı değerlendirme ve ölçümler sonucunda, kazananların belirleneceği ödül töreninin 22 Ocak'ta Alanya Kültür Merkezi'nde yapılması planlanıyor.

Törende, toplamda 50 ev eşyası kazanan yarışmacılara dağıtılacak. Ödül olarak birinciye kurutmalı çamaşır makinesi, ikinciye robot süpürge ve üçüncüye bulaşık makinesi verilecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi, 45 günde 15 ton 834 bin 215 kilogram atık topladı. Yarışmacılar, topladıkları atıkları belediye personeline teslim etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Sıfır Atık Mutfakta Başlar Yarışması"na katılan 460 kişi, 45 günde 15 ton 834 bin 215 kilogram atık topladı. Yarışmacılar, topladıkları atıkları belediye personeline teslim etti.