Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Alanya'nın Hocalar Mahallesi Söğüt Yaylası'nda muhtarlık seçimi sonrası çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:08
Antalya'nın Alanya ilçesi Hocalar Mahallesi Söğüt Yaylası'nda, dün öğle saatlerinde yaylada keşif sırasında muhtarlık seçimi sonrası aralarında husumet bulunan dört kişinin kavgası kanlı sonlandı.

İddiaya göre, muhtarlık seçimi sırasında aralarında husumet olan eski muhtar İ.Ç. (53), M.Ç. (51), S.Ç. (31) ve A.A. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışma, eski muhtar İ.Ç.'nin ruhsatlı tabancasıyla tarafları tehdit etmesi üzerine kavgaya dönüştü.

Olay sırasında M.Ç. adlı şahıs, İ.Ç.'yi bacağından bıçakla yaralarken; S.Ç. ise A.A.'nın başına sopayla vurarak yaraladı. Olayda toplam 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İ.Ç. ile A.A.'yı ambulanlarla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri M.Ç., S.Ç. ve tedavisinin ardından İ.Ç.'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

