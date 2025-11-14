Alanya'da Sokakta Kadına Saldırı: Şüpheli A.T. Gözaltına Alındı

Alanya Cikcilli'de yolda yürüyen Ukraynalı A.H.'ye saldıran A.T., güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alındı; yaralı kadına dikiş atıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 02:20
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 02:20
Alanya'da Sokakta Kadına Saldırı: Şüpheli A.T. Gözaltına Alındı

Alanya'da Sokakta Kadına Saldırı: Şüpheli A.T. Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadına karşılaşma anında bir saldırı gerçekleşti. İddialara göre karşı yönden gelen A.T. önce kadına yumruk attı, ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzünde çizik oluşturdu.

Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı ve Soruşturma

Saldırı sonucu yüzüne dikiş atılan A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganın A.T. olduğunu tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor; olayla ilgili görüntüler ve deliller değerlendirmeye alındı.

ASA ALANYA’DA SOKAK’TA KADINA SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI (FOTOĞRAFLI- GÖRÜNTÜLÜ) RECEP...

ASA ALANYA’DA SOKAK’TA KADINA SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI (FOTOĞRAFLI- GÖRÜNTÜLÜ) RECEP KARCI ANTALYA(İHA)- ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, YOLDA YÜRÜYEN BİR KADINA ÖNCE YUMRUK ATTI ARDINDAN SERT BİR CİSİMLE KADININ YÜZÜNE ÇİZİK ATTI. SALDIRI SONRASI YÜZÜNE DİKİŞ ATILAN UKRAYNALI KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. POLİS EKİPLERİ SIRRA KADEM BASAN SALDIRGAN A.T’Yİ GÖZALTINA ALDI. OLAY, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ALANYA’NIN CİKCİLLİ MAHALLESİ AZAKOĞLU CADDESİ’NDE MEYDANA GELDİ. İDDİALARA GÖRE, YOLDA YÜRÜYEN A.H. İSİMLİ UKRAYNA UYRUKLU KADIN, KARŞI YÖNDEN GELEN A.T İLE KARŞILAŞTI. HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ERKEK ŞAHIS KADINA ÖNCE YUMRUKLA SALDIRDI ARDINDAN ELİNDEKİ SERT BİR CİSİMLE KADININ YÜZÜNE ÇİZİK ATTI. SALDIRININ ARDINDAN ŞÜPHELİ, OLAY YERİNDEN HIZLA UZAKLAŞARAK KAYIPLARA KARIŞTI. SALDIRIYA UĞRAYAN KADININ YÜZÜNE DİKİŞ ATILIRKEN, SAĞLIK DURUMUNUN İSE İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. POLİS EKİPLERİ SIRRA KADEM BASAN SALDIRGANI GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINDAN YOLA ÇIKARAK A.T İSİMLİ ŞAHIS OLDUĞUNU BELİRLEDİ. A.T POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALDI. OLAY ANLARI İSE BİR SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. (RK ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, YOLDA YÜRÜYEN BİR KADINA ÖNCE YUMRUK ATTI ARDINDAN SERT BİR CİSİMLE KADININ YÜZÜNE ÇİZİK ATTI. SALDIRI SONRASI YÜZÜNE DİKİŞ ATILAN UKRAYNALI KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. POLİS EKİPLERİ SIRRA KADEM BASAN SALDIRGAN A.T’Yİ GÖZALTINA ALDI.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, YOLDA YÜRÜYEN BİR KADINA ÖNCE YUMRUK ATTI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Oğuzlar'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
AK Parti Eskişehir, 175. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Katıldı
3
Adanalı Çocukların 'Kardeşlik Sandığı' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Takdim Edildi
4
Kağıthane'de Gürültü Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı — 19 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
5
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
6
Kassam Tugayları Gazze'de 2 İsrailli Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti
7
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde İlk Tur Başladı: Oy Kullanma Süreci İlerliyor

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama