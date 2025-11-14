Alanya'da Sokakta Kadına Saldırı: Şüpheli A.T. Gözaltına Alındı

Olayın Detayları

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadına karşılaşma anında bir saldırı gerçekleşti. İddialara göre karşı yönden gelen A.T. önce kadına yumruk attı, ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzünde çizik oluşturdu.

Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay anları bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı ve Soruşturma

Saldırı sonucu yüzüne dikiş atılan A.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganın A.T. olduğunu tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor; olayla ilgili görüntüler ve deliller değerlendirmeye alındı.

