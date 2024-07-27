Alanya'da Talihsiz Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, Mehmet Göztaşı (33) idaresindeki motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Plakası 07 HUG 47 olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza Sonrası Yardım Çalışmaları

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalelerde talihsiz sürücü Göztaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Kaza sonrası olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Mehmet Göztaşı'nın naaşı Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.