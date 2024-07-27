Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Alanya'da Talihsiz Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü 33 yaşındaki Mehmet Göztaşı yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:58
Alanya'da Talihsiz Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da Motosiklet Kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, Mehmet Göztaşı (33) idaresindeki motosiklet, Konaklı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Plakası 07 HUG 47 olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza Sonrası Yardım Çalışmaları

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalelerde talihsiz sürücü Göztaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Kaza sonrası olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Mehmet Göztaşı'nın naaşı Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz