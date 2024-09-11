Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, su sporları sırasında meydana gelen üzücü bir olayda, bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza ve Olay Anı

Okurcalar Mahallesi açıklarında, bir tekne tarafından çekilen şişme bottan düşen 36 yaşındaki Cennet Aslan, dengesini kaybederek denize düştü. Bu sırada, deniz paraşütü yapan başka bir tekne Aslan'a çarptı.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuç

Çevredeki kişiler tarafından bota alınarak karaya çıkarılan Aslan'a, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, ne yazık ki kadın hastanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde tekne tarafından çekilen şişme bottan (mable) düşen kadın, bir diğer teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından Cennet Aslan'ın cesedi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, denizde tekne tarafından çekilen şişme bottan (mable) düşen kadın, bir diğer teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından Cennet Aslan'ın cesedi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.