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Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya Alanya'da devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 00:52
Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Alanya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. A.A.Y. yönetimindeki 07 NRJ 12 plakalı otomobil, Sugözü Mahallesi Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri kısa sürede sevk edildi. Kazada araçta bulunan Şaban O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü A.A.Y. ile birlikte yolcular F.U. ve T.U. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şaban O'nun cenazesi, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından morga gönderildi.

Bu trajik kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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