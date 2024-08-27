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Alanya'da Tropikal Meyve Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Denetimi

Alanya'da jandarma, tropikal meyve hırsızlıklarını önlemek amacıyla denetimlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:36
Alanya'da Tropikal Meyve Hırsızlıklarına Karşı Jandarma Denetimi

Alanya'da Jandarma Denetimleriyle Tropikal Meyve Hırsızlığına Son!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekipleri hasat dönemi yaklaşırken, tropikal meyve hırsızlıklarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Avokado, muz, ejder meyvesi ve mango gibi tropikal meyvelerin çalınmaması adına Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Hocalar, Özvadi, Keşefli ve Büyükpınar mahallelerinde kapsamlı kontroller yapıldı.

Çiftçilerden Jandarmaya Teşekkür

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, jandarmanın bu denetimlerini son derece önemli bulduğunu belirtti. Eylül ayında tropikal meyve hasadının artması beklenirken, Göktepe, " İki yıl önce hırsızlıkları önleme konusunda yerel yönetimlerle bir araya gelmiş ve jandarmadan destek talep etmiştik. Kolluk kuvvetlerinin varlığı, bu süreçte oldukça faydalı ve caydırıcı oldu. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese, çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tropikal meyvelerdeki hırsızlık olaylarının yaşanmaması için denetim yapıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tropikal meyvelerdeki hırsızlık olaylarının yaşanmaması için denetim yapıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi...

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, hasat zamanı gelen avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tropikal meyvelerdeki hırsızlık olaylarının yaşanmaması için denetim yapıyor.

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