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Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Alanya'da uçuruma düşen kamyondaki 9 yaşındaki kız çocuğu öldü, babası ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:16
Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Alanya'da Feci Kaza

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, 9 yaşındaki İrem adlı kız çocuğu hayatını kaybetti, babası İbrahim Alanay ise ağır yaralandı. Olay, Uzunöz Mahallesi Kuzyaka köy yolunda, İbrahim Alanay yönetimindeki 07 BGD 342 plakalı kamyonetin yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağıya düşmesi sonucu gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine, olay yerine hızlı bir şekilde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücünün kızı İrem'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Alanay'ın 6 yaşındaki oğlu Ömer ise kazayı yara almadan atlatarak büyük bir şans mevcuttu.

Sürücünün Durumu Ciddi

Hayati tehlikesi bulunan İbrahim Alanay, kaza sonrası Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu trajik olay, Alanya'da yaşayanlar arasında büyük üzüntü yarattı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, babası ağır yaralandı.

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