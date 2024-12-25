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Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi

Alanya'da yapılan operasyonla 700 gram eroin ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:08
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi

700 Gram Eroin Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çantasında 700 gram eroin bulunan bir şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin Durumu Soruşturuluyor

Alanya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, otogarda durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Şüpheliye ait çantada yapılan detaylı aramada kayda değer miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, emniyet ekipleri, bu tür operasyonlara aralıksız olarak devam etmeyi planlıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çantasında 700 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına...

Antalya'nın Alanya ilçesinde çantasında 700 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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