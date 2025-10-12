Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlıkta Çıkan Yangın Helikopterle Söndürüldü

Alanya'da villalara yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Olay yeri ve müdahale

Antalya'nın Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi Kocahasanlı mevkisinde, villalara yakın bölgede bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir helikopterin havadan, arazöz ve itfaiye araçlarının da karadan müdahalesiyle yangın villalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları ve mahalle desteği

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.

