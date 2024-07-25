Alanya'da Yakalanan Firari Hükümlü: 33 Yıl Hapis Cezası

Alanya'da 33 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kasten öldürme suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma tarafından yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Hızla Harekete Geçti
Ekipler, H.T. adına düzenlenen yakalama emri doğrultusunda harekete geçerek firari hükümlüyü Alanya'da buldu. H.T., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.