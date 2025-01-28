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Alanya'da Yangın: Üç İşçi Hastanede Tedavi Altında

Alanya'da bir oteldeki yangın sonrası 3 işçi hastaneye kaldırıldı, 1 itfaiye eri ise düşerek tedavi oldu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 00:27
Alanya'da Yangın: Üç İşçi Hastanede Tedavi Altında

Alanya'da Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı binada çıkan yangın, bölgedeki işçileri etkiledi. Cikcilli Mahallesi’ndeki tadilat sırasında meydana gelen yangın sonucu 4 işçi duman nedeniyle etkilendi ve 3 işçi ile söndürme çalışmalarında yüksekten düşen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye Kaldırılanlar

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, yangının ardından 3 inşaat işçisi ve bir itfaiye erinin hastaneye getirildiğini bildirdi. Güler, tedavi gören işçilerde yanık bulunmadığını, ancak duman nedeniyle 2 işçinin gözlem altında tutulduğunu ve diğerinin 2. basamak genel yoğun bakımda tedavi edildiğini ifade etti. Hastaların oksijen tedavisi devam ederken, durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

İtfaiye Erinin Durumu

Yangına müdahale sırasında 4-5 metre yükseklikten düşen itfaiye erinin ilk müdahalesi acil servisinde yapıldı. Düşmeye bağlı travması olmayan itfaiye erinin tetkiklerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yaralı Kedi de Kurtarıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda inşaatın bodrum katından yaralı bir kedinin kurtarıldığını belirtti. Özçelik, “Yangın, hepimize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde kliniğe aldırılan kedi için personelimiz elinden geleni yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Yangın, kentteki halkı derinden etkilerken, kurtarılan işçilerin ve kedinin sağlık durumu merak konusu olmaya devam ediyor.

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