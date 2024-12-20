Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı

Alanya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan başarılı bir operasyon neticesinde 13 kişi yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı başlattığı çalışmalar kapsamında, şüphelileri belirlemek için detaylı bir araştırma gerçekleştirdi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sayesinde 13 şüphelinin kimliğini tespit ederek, bu kişilerin yakalanması için eş zamanlı olarak birçok adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.