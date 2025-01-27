DOLAR
35,74 -0,16%
EURO
37,49 -0,06%
ALTIN
3.141,7 1,22%
BITCOIN
3.546.062,65 5,47%

Alanya'daki Tadilat Halindeki Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da tadilat gören bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangında 4 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:45
Alanya'daki Tadilat Halindeki Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Yangın Denetimi Başarıyla Tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tadilat yapılan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Cikcilli Mahallesi'nde, daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında meydana gelen yangın, saat 17.00 civarında başladı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Ekipler, yangın sırasında inşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı talep etti. Yapılan çalışmalarda 4 işçi kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangının Sebepleri ve Çalışmalar

Ürkmezer, yangının tadilat çalışmaları sırasında bir kaynaktan çıktığını ve elyaf malzemelerinin tutuşmasıyla yayıldığını belirtti. Yangın, iki bloktan oluşan yapının her iki tarafını tehdit etmekle kalmamış, sadece 3 kişinin dumandan etkilendiği vurgulandı. Ancak bu durum herhangi bir tahliye gerektirmedi.

Yangının söndürülmesi için iki saatlik yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Ürkmezer, "Tüm katlarda arama-tarama çalışmaları devam ediyor. İnşaatta günlük yaklaşık 200 çalışan varken, yangın sırasında yalnızca 4 kişi ekipler tarafından indirildi" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de söndürme ekiplerinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladı ve yangın esnasında kurtarılan işçileri duyurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele...

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele...

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Binanın Çökmesi: 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Senatör Sanders'dan Trump'ın Gazze Önerisine Sert Tepki: 'Etnik Temizlik'
3
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'den Hindistan'a İşbirliği Vurgusu
4
Bahçeli'den İmamoğlu'na Sert Eleştiriler: 'Siyasi Ahlaksızlık Tanımadığı' Vurgusu
5
Lübnan, İsrail ile Ateşkes Süresini 18 Şubat'a Kadar Uzattı
6
Konya'da 4 Kişilik Aile Evlerinde Ölü Bulundu
7
Lübnan Ordusu, İsrail'in Çekildiği Güney Sınırında Konuşlandı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı