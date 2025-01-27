Alanya'daki Tadilat Halindeki Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Yangın Denetimi Başarıyla Tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tadilat yapılan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Cikcilli Mahallesi'nde, daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında meydana gelen yangın, saat 17.00 civarında başladı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Ekipler, yangın sırasında inşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı talep etti. Yapılan çalışmalarda 4 işçi kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangının Sebepleri ve Çalışmalar

Ürkmezer, yangının tadilat çalışmaları sırasında bir kaynaktan çıktığını ve elyaf malzemelerinin tutuşmasıyla yayıldığını belirtti. Yangın, iki bloktan oluşan yapının her iki tarafını tehdit etmekle kalmamış, sadece 3 kişinin dumandan etkilendiği vurgulandı. Ancak bu durum herhangi bir tahliye gerektirmedi.

Yangının söndürülmesi için iki saatlik yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Ürkmezer, "Tüm katlarda arama-tarama çalışmaları devam ediyor. İnşaatta günlük yaklaşık 200 çalışan varken, yangın sırasında yalnızca 4 kişi ekipler tarafından indirildi" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de söndürme ekiplerinin özverili çalışmalarını takdirle karşıladı ve yangın esnasında kurtarılan işçileri duyurdu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.