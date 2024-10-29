Alanya'daki Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Alanya'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Mahmutseydi Mahallesi'nde zirai alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızla müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedenleri ve Müdahale Süreci

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, durumu gören vatandaşlar hemen yetkililere ihbarda bulundu. Olay yerine Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının Zararları

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 2 tanker kullanıldı. Yapılan müdahale sonucunda yaklaşık 2 hektar zirai alan ve bir metruk bina zarar gördü. Neyse ki, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha büyük bir felakete yol açmadan kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, 4 arazöz, 2 itfaiye ve 2 tankerle müdahale ederek, kontrol altına aldığı yangında, 2 hektar zirai alan ve bir metruk bina zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, 4 arazöz, 2 itfaiye ve 2 tankerle müdahale ederek, kontrol altına aldığı yangında, 2 hektar zirai alan ve bir metruk bina zarar gördü.