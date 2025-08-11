Alanya Kalesi'nde Mahsur Kalan 3 Üniversite Öğrencisi Kurtarıldı

Alanya Kalesi'nde Mahsur Kalan Üç Öğrenci Kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğa fotoğrafı çekmek için çıktıkları Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi, AFAD ve AKUT ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Doğa fotoğrafı çekmek amacıyla Alanya Kalesi'ne giden gençler, kayalık arazinin zorluğu nedeniyle yollarını kaybetti. Havanın kararmasıyla birlikte bulundukları yerden inemeyen öğrenciler, 112 Acil Servis'i arayarak yardım talep etti.

Kurtarma Operasyonu

Mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için hemen bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ağır kayalıklar arasında gerçekleştirdiği yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda, öğrencilere ulaşıldı ve güvenli bir şekilde mahsur kaldıkları yerden aşağıya indirildiler.

Öğrencilerin Sağlık Durumu İyi

Kurtarılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olay, gençler için korkulu anlar yaşatırken, kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir tehlike yaşanmadı.

