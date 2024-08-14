Alanya Limanı'na Demirleyen Oosterdam Kruvaziyeri

Hollanda Bayraklı Oosterdam Alanya'da

285 metre uzunluğundaki "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın güzel ilçesi Alanya'nın limanına ulaştı. Limasol açıklarından hareket eden gemi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaşarak yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırladı.

Yolcu ve Personel Sayısı

Kruvaziyerde toplamda 2 bin 199 yolcu ile 781 personel bulunmaktaydı. Bu pençede yer alan turistlerin büyük bir kısmı ABD'den geldi.

Alanya'da Yapılacaklar

Yolcular, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek, alışveriş yapmak ve şehrin tadını çıkarmak için limandan ayrıldı.

Oosterdam, akşam saatlerinde Rodos'a doğru yol alacak.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.